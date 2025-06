CMN ajusta regras de direcionamentos de crédito rural e do Proagro

O Conselho Monetário Nacional (CMN) ajustou regras dos direcionamentos para crédito rural vinculadas ao Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural (DIR) e ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). As mudanças ocorrem no âmbito do Plano Agrícola e Pecuário 2025/26, que tem vigência a partir de 1º de julho. As medidas foram aprovadas em reunião ordinária do colegiado realizada nesta quinta-feira e publicadas na resolução 5.227/2025.

Os ajustes redacionais feitos nesta quinta-feira, 26, pelo CMN referem-se às mudanças feitas anteriormente no direcionamento de crédito rural, de 22 de maio. Um dos pontos alterados diz respeito ao cumprimento da exigibilidade pelas confederações de cooperativas centrais de crédito, os bancos cooperativos, as cooperativas centrais de crédito e as cooperativas singulares de crédito.