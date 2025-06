Chance de estouro do teto da meta de inflação em 2025 cai para 68%, diz BC em relatório

A partir deste ano, a meta de inflação passou a ser contínua, apurada com base no IPCA acumulado em 12 meses.

O Banco Central diminuiu a sua estimativa da probabilidade de a inflação ficar acima do teto da meta, de 4,50%, em 2025, de 70% para 68%. A informação foi divulgada no Relatório de Política Monetária (RPM), publicado nesta quinta-feira, 26. A probabilidade de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficar abaixo do piso, de 1,50%, continuou em zero.

A autoridade monetária também divulgou, pela primeira vez, as estimativas de chance de estouro em 2027: de 11%, no caso do piso da meta, e de 17%, no caso do teto.

Projeções

O BC espera IPCA de 4,9% em 2025, de 3,6% em 2026 horizonte relevante da política monetária e de 3,2% em 2027.