Bolsas da Europa ensaiam recuperação com trégua e após Otan ampliar meta de gastos militares

São Paulo, 26/06/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, ensaiando recuperação de perdas de ontem, em meio a sinais de que o cessar-fogo entre Israel e Irã se mantém e após a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) acertar um drástico aumento nos gastos com defesa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,20%, a 538,03 pontos. O subíndice aeroespacial e de defesa era destaque positivo, com alta de 1,3%, um dia após a Otan aprovar um plano de impulsionar seus gastos militares, de 2% para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), durante cúpula em Haia, na Holanda.

O apetite por risco na Europa é favorecido também por indícios de que as tensões no Oriente Médio diminuíram após a trégua entre Israel e Irã que entrou em vigor na terça-feira (24). Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que autoridades americanas e do Irã se reunirão na semana que vem para discutir o programa nuclear de Teerã.

A independência do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) também está no radar. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, Trump está considerando antecipar a nomeação do próximo presidente do Fed para minar o atual ocupante do cargo, Jerome Powell, que tem resistido a pressões do republicano para que volte a cortar juros. A matéria do WSJ derrubou o dólar hoje, com a libra atingindo máxima em três anos e meio.

Em audiências no Congresso americano esta semana, Powell sinalizou que o Fed não tem pressa de reduzir os juros básicos dos EUA, que estão inalterados desde dezembro do ano passado, diante das incertezas dos efeitos da política tarifária de Trump.