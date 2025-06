BC do México corta taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 8% ao ano

Segundo o comunicado, o BC decidiu continuar com a calibragem da postura monetária, levando em conta fatores como debilidade da atividade econômica e incluindo o possível impacto das mudanças nas políticas comerciais em nível global.

O Banco Central do México (Banxico) voltou a cortar a taxa básica de juros em 50 pontos-base pela quarta vez, reduzindo o nível de 8,5% ao ano para 8%. A decisão está em linha com o esperado por analistas consultados pela FactSet. O placar foi dividido, com um membro - Jonathan Health - votando pela manutenção da taxa.

De acordo com comunicado, projeta-se que a economia global cresceu no segundo trimestre em um ritmo similar ao do primeiro trimestre de 2025.

Para o Banxico, diante do ambiente de tensões comerciais, se antecipa uma desaceleração econômica mundial e dos Estados Unidos para este ano e o próximo ante o ritmo de 2024.

O comunicado sinaliza que o BC considerará recortes adicionais à tabela de referência, levando em conta os efeitos sobre a inflação.

As ações que serão implementadas serão congruentes em todo momento com a trajetória exigida para propiciar a convergência ordenada e sustentada da inflação geral à meta de 3% no prazo previsto.