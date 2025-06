BC avalia que condições financeiras ficaram menos restritivas entre março e junho

As condições financeiras do Brasil se tornaram menos restritivas entre março e meados de junho, refletindo a queda global do dólar e a valorização do real, destaca o Banco Central no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, publicado nesta quinta-feira, 26.

"No início de abril, o Indicador de Condições Financeiras (ICF), calculado pelo BC, teve pico restritivo em função do anúncio de medidas tarifárias pelos EUA, que afetaram principalmente as variáveis dos grupos referentes a risco, moedas e mercado de capitais. Entretanto, esse movimento foi logo revertido, e as condições financeiras chegaram em meados de junho em níveis menos restritivos do que os de março", diz a autarquia.