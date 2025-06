Banco Mundial volta a apoiar energia nuclear e firma parceria com AIEA

O Banco Mundial firmou um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para cooperar no uso seguro e responsável da energia nuclear em países em desenvolvimento. O memorando, assinado pelo presidente do Banco, Ajay Banga, e pelo diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, marca a primeira reaproximação concreta da instituição com o setor nuclear em décadas.

O objetivo é apoiar países que optem por incluir a energia nuclear em suas matrizes, num momento em que a demanda por eletricidade deve mais que dobrar nas nações em desenvolvimento até 2035, segundo o comunicado conjunto. O texto ainda diz que o Banco Mundial busca uma estratégia de eletrificação que leve em conta "acessibilidade, confiabilidade e responsabilidade ambiental".