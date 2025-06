Após reduzir custos, lucro da Cedae atinge R$ 1 bi em 2024, 125% maior que em 2023

Segundo a Cedae, a melhora do resultado reflete a decisão de privatizar a parte de distribuição da empresa, o que é evidenciado na comparação do exercício de 2022 com o do ano passado, período no qual a curva de bons números foi crescente, com a redução nominal do custo de operação. Em 2022, a Cedae teve um prejuízo de R$ 1,6 bilhão.

O lucro da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) atingiu R$ 1,02 bilhão no ano passado, um aumento de 125% em relação ao lucro de R$ 453,8 milhões no ano anterior. A margem líquida foi 31,4%, o que aproximou os indicadores de lucratividade da empresa aos obtidos por seus pares setoriais, informou a companhia.

"Nestes últimos dois anos e meio, nossas ações tiveram como diretriz a maior eficiência operacional com vistas à consolidação de uma Cedae superavitária. Ao assumir a diretoria, no final de 2022, elegi como prioridade uma série de medidas para tornar a operação financeiramente sustentável, dentro do novo modelo do setor de saneamento criado após a privatização dos blocos de distribuição", avaliou Santos.

Segundo ele, no último ano, a atividade fim da empresa foi remunerada, gerando recursos que poderão ser reinvestidos na universalização do saneamento do estado do Rio de Janeiro.

"Os gastos da companhia com suas três principais linhas de custos (pessoal, energia elétrica e produtos químicos) caíram, e obtivemos ainda uma considerável diminuição dos valores da conta de provisões. Como resultado, a margem Ebitda em 2024 atingiu 24%, enquanto em 2022 foi de 65,6%. Finalmente, o lucro suplantou a receita financeira", destacou o diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Cedae, Antonio Carlos dos Santos.

"Para isso, foram necessárias medidas financeiras e administrativas. Como o maior rigor no gerenciamento do caixa da companhia. Ter encontrado a empresa com contínua redução de caixa nos deu o alerta. Realizamos então esforços em diversas áreas e desde o ano passado voltamos a ter geração positiva de caixa", adicionou.

De acordo com ele, além da adequação às novas exigências do mercado, era urgente a adoção de diversas outras práticas para que a geração de valor da operação de saneamento se refletisse em efetivos resultados financeiros.

Entre as medidas, Santos cita as várias ações para redução dos dispêndios decorrentes de processos judiciais, dos gastos em energia elétrica com a migração para o mercado livre, novos controles e renegociação com fornecedores (principalmente de produtos químicos) e a redução do quadro funcional por meio de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) no final do ano passado.

"Neste cinquentenário da companhia, o fortalecimento dos resultados financeiros e a atualização da gestão administrativa serão fundamentais para a nova fase que se inicia. A partir de agora a empresa passa a ter condições de acessar o mercado financeiro e de capitais para buscar parte dos recursos necessários para os elevados investimentos a serem realizados com vistas à universalização do saneamento no estado do Rio de Janeiro", disse o diretor, que também é membro do Conselho de Administração da empresa.