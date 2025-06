Trump retoma críticas a Powell e diz que já entrevista nomes para presidir o Fed

Retomando as críticas contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que já iniciou o processo de escolha de um novo nome para liderar o banco central americano. "Já começamos as entrevistas para o próximo chefe do Fed", declarou o republicano em coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Segundo ele, há "três ou quatro" pessoas na lista de possíveis indicados.