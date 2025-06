Silveira evita se posicionar sobre MP dos 'jabutis' da lei das eolicas offshore

Silveira fez questão de ressaltar esse ponto da tramitação. "O presidente vetou as emendas. Se vetou, é porque não concorda com o acréscimo de custo na conta do povo brasileiro", declarou.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, evitou se posicionar nesta quarta-feira, 25, sobre a decisão do governo em relação a uma eventual medida provisória que trate dos "jabutis" da lei das eolicas offshore. Esses "jabutis" (que se referem a emendas acrescentadas em um projeto de lei que não têm relação com o ponto central da proposta) foram vetados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Os vetos, porém, foram derrubados pelo Congresso.

O ministro, no entanto, disse que essa se trata de uma "decisão de governo". Segundo ele, a Secretaria de Relações Institucionais e a Casa Civil estão analisando as alternativas. Ainda de acordo com o ministro, cabe ao presidente bater o martelo sobre o assunto.

"Próximo passo é o governo decidir o que vai fazer. O governo precisa de uma decisão de governo. A SRI e a Casa Civil vão tomar uma posição e tornar isso público", disse Silveira.

A solução de derrubar esses "jabutis" por uma medida provisória, no entanto, já foi anunciada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, e confirmada pela Secretaria de Relações Institucionais. O timing, porém, não está definido.

O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que Lula deve assinar a MP até o fim desta semana.