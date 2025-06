Secretário do Comércio dos EUA critica Powell e defende corte nos juros com receita tarifária

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, criticou nesta quarta-feira, 25, o testemunho do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, ao Congresso, realizado na terça-feira, 24. Lutnick defendeu que as taxas de juros norte-americanas deveriam ser cortadas devido ao ambiente de baixa inflação e "aumento impressionante de receita" graças a tarifas.

Lutnick acusou Powell de exagerar ao apontar que as novas políticas tarifárias podem aumentar a inflação, observando que não houve materialização de qualquer impacto nos últimos dois meses e meio. "Ele evita discutir o aumento incrível de receita com as tarifas", disse, estimando que o governo americano recebe ao menos US$ 30 bilhões por mês com as novas políticas.

O secretário repetiu ofensas do presidente dos EUA, Donald Trump, a Powell, chamando-o de "perdedor" por manter "a taxa de juros mais elevada para um país de primeira classe por ter medo demais de agir". "Cada corte de 1% economizaria centenas de bilhões de dólares em pagamentos de juros", afirmou.

E frisou: "Jerome Powell - seu trabalho é ajudar os americanos, não machucá-los, então faça seu trabalho e CORTE nossas taxas de juros absurdas em sua próxima reunião."