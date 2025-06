Powell: se tivesse estagflação nos EUA, isso colocaria o Fed em uma posição complicada

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reafirmou, ao testemunhar para o Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 25, que não vê estagflação no atual momento e, se existisse, "isso colocaria o BC em uma posição complicada".

"A estagflação não é um caso base, mas o Fed está monitorando", disse Powell.