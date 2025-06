Para Iata, governo brasileiro cobra expansão das aéreas, mas segue impondo obstáculos

O vice-presidente para as Américas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), Peter Cerdá, responsabilizou o governo brasileiro pelas dificuldades enfrentadas pelas companhias aéreas do País. Para o representante, o Executivo tem atuado de forma contraditória na última década, cobrando ampliação do mercado e barateamento de passagens ao mesmo tempo que ignora pautas do setor.

"O governo nos pede mais conectividade, quer mais concorrência e empresas low cost, mas não oferece as condições para isso. A aviação no Brasil é onerada com 25% de imposto sobre passagens, 14% sobre o combustível, que é produzido no País, e enfrenta o ambiente jurídico mais litigioso do mundo", disse ele. "Não é culpa das companhias aéreas. É o governo que falha", afirmou a jornalistas em evento do setor realizado em Bogotá, na Colômbia.