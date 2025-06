Haddad lamenta conflitos no Oriente Médio, mas diz que o Brasil é pouco afetado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sobre as discussões no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a respeito do aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina e de biodiesel no óleo diesel, o ministro disse que o Brasil é um "exemplo no mundo" para a substituição de combustível fóssil por biocombustível e garantiu que nenhuma medida está sendo tomada no CNPE por causa das tensões no Oriente Médio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro participam nesta quarta-feira, 25, de uma reunião extraordinária do CNPE.