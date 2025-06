Fitch reitera rating do Brasil em 'BB' com perspectiva estável

A Fitch Ratings reitera o rating do Brasil em "BB", com perspectiva estável. A nota é limitada pela alta e crescente razão dívida/Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, além de rigidez orçamentária, baixos índices de aprovação do governo e crescimento potencial relativamente baixo.

Segundo a agência de classificação de risco, as incertezas fiscais continuam como uma fonte de risco macroeconômico mais amplo, conforme visto na recente volatilidade do mercado, e reformas estruturais para abordar desequilíbrios provavelmente não se tornarão mais claras antes das eleições de 2026.