Fitch: é pouco provável que perspectiva para reformas fique clara antes de eleição de 2026

A Fitch considera pouco provável que a perspectiva para reformas estruturais na economia fique clara antes das eleições de 2026. Segundo a agência de classificação de risco, "as eleições não oferecem risco de grandes desvios na política econômica, mas podem moldar o sentimento e as perspectivas para reformas fiscais cruciais à perspectiva econômica".

A agência, que manteve a nota de crédito do Brasil em "BB" com perspectiva estável, disse que as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo renderam frutos importantes recentemente, como a reforma tributária no consumo, mas se tornaram tensas por conta de discussões sobre medidas fiscais e as emendas do Congresso ao orçamento.