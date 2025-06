Fiemg: Decisão da Câmara sobre decreto do IOF é avanço em prol da racionalidade tributária

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) avaliou a decisão da Câmara de sustar o decreto do governo Lula que aumentava a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) como um "avanço importante em prol da racionalidade tributária e da previsibilidade econômica no Brasil".

"Trata-se de uma correção técnica necessária. O aumento da alíquota do IOF contrariava as melhores técnicas tributárias, além de impor ônus adicional ao crédito produtivo num momento em que a economia brasileira exige estímulos para crescer de forma sustentada", afirma o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.