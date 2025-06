FHFA: Agências devem se preparar para uso de cripto como ativo em pedido hipotecário

O diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, publicou uma instrução para que a Fannie Mae e a Freddie Mac, agências hipotecárias americanas, se prepararem para contabilizar criptomoedas como um ativo em pedidos de financiamento imobiliário.

Em publicação no X, Pulte disse que a medida estava "em consonância com a visão do presidente Trump de tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas".