Eduardo Braga: votação hoje no Senado de projeto contra decreto do IOF é 'provável'

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), afirmou ser provável uma votação ainda nesta quarta-feira, 25, do projeto que derruba o decreto que aumenta alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo ele, porém, a análise dependerá do término da votação na Câmara.

O senador afirmou que ainda não há um definição da "hora limite" de aprovação na Câmara para inclusão no Senado ainda hoje.

Mais cedo, pela manhã, Alcolumbre se reuniu com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). O encontro foi realizado horas depois de o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciar que pautaria o projeto de decreto legislativo nesta terça.

A votação nas duas Casas representaria um revés para o governo Lula. Publicado em 22 de maio, o texto inicial do decreto aumentava o IOF para operações de crédito para empresas e em planos de previdência privada. Após resistência de parte do Congresso, o governo recuou e reduziu as mudanças contidas no texto.