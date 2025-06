Dólar avança com atenções em leilões, IOF e Powell

O dólar sobe no início do pregão desta quarta-feira, 25, rodando em torno de R$ 5,54 no mercado à vista. O mercado de câmbio acompanha a valorização externa da moeda americana e dos rendimentos médios e longos dos Treasuries. As atenções estão ainda sobre os leilões de swap reverso e venda de dólares à vista, com oferta de até US$ 1 bilhão cada (9h30) e na possível votação do PDL que revoga o aumento do IOF na Câmara. No Senado, poderá ser votado também o projeto que amplia o número de deputados.

No exterior, os investidores monitoram o cessar-fogo entre Israel e Irã e aguardam nova fala do presidente do Fed, Jerome Powell, no Senado americano (11h).