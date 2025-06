Conselho do Fed aprova proposta de mudança no padrão de alavancagem 5 votos a 2

O conselho do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aprovou, por 5 votos a 2, a proposta de alteração do padrão de alavancagem suplementar (eSLR, em inglês) e os requisitos de capital para bancos sistematicamente importantes, conhecidos como GSIBs, nesta quarta-feira, 25.

Os votantes a favor da mudança foram o presidente e o vice do Fed, respectivamente, Jerome Powell e Philip Jefferson, a vice-presidente de Supervisão do Conselho do BC americano, Michelle Bowman, e Lisa Cook e Christopher Waller, diretores da instituição.