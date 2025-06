Bolsas de NY fecham mistas em ajuste e bancos sobem após mudança em regulamentação

As bolsas de Nova York fecharam a quarta-feira, 25, em rumos divergentes, em um ajuste após ganho de mais de 1% nos três principais índices na terça-feira, mesmo com sinais de continuidade da distensão do pico das recentes hostilidades entre Israel e Irã. As ações dos bancos subiram, com gigantes do setor amealhando ganhos de mais de 1%, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aprovar mudanças em uma regra de capital bancário. A Nvidia renovou seu recorde histórico.

As ações dos bancos subiram após conselho do Fed aprovar, por 5 votos a 2, a proposta de alteração do padrão de alavancagem suplementar (eSLR, em inglês) e os requisitos de capital para bancos sistematicamente importantes, conhecidos como GSIBs, nesta quarta-feira. Os papéis do Morgan Stanley e do Wells Fargo subiram 1,34% e 1,23%, respectivamente. O Goldman Sachs ganhou 1,17% e o Citigroup marcou alta de 1,84%.

A Nvidia cravou mais um recorde. As ações subiram 4,33%, para US$ 154,31, superando o recorde de fechamento de US$ 149,43 registrado em 6 de janeiro. Analistas da Loop Capital elevaram na quarta-feira o preço-alvo das ações da fabricante líder de chips de inteligência artificial de US$ 175 para US$ 250 e mantiveram a recomendação de compra para as ações.

As ações das Occidental Petroleum cederam 0,12% e as da Exxon Mobil subiram 0,03%, após queda de mais de 3% na véspera. Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta, recuperando uma pequena parte das perdas que sofreram nos dois últimos dias.

As ações da BP listadas nos EUA subiram 1,67% após o The Wall Street Journal noticiar que a Shell estava em negociações iniciais para adquirir sua rival petrolífera. As ações da Shell listadas nos EUA caíram 0,98%. Um porta-voz da Shell disse à Barron's que a notícia era "especulação de mercado" e negou que discussões estivessem ocorrendo.