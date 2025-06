Bolsas da Europa operam mistas, de olho em estabilidade de cessar-fogo entre Israel e Irã

São Paulo, 25/06/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores monitoram a estabilidade do cessar-fogo entre Israel e Irã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,02%, a 540,86 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou hoje que o cessar-fogo entre Israel e Irã "está indo bem", um dia após criticar os dois lados por violações do acordo já nas primeiras horas em vigor. Trump está em Haia, na Holanda, onde participa de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, por sua vez, disse ontem à Fox News que conversas iniciais entre os EUA e o Irã para a retomada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã foram "promissoras".

O segundo dia de audiências do presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell, no Congresso americano também está no radar. Ontem, Powell reiterou que o Fed não tem pressa de voltar a cortar juros, ignorando pressão de Trump por redução das taxas.