Bolsas da Europa fecham em baixa, após altas por cessar-fogo, de olho em gastos com Defesa

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quarta-feira, 25, após as fortes altas da terça-feira, 24, quando subiram impulsionadas pela implementação do cessar-fogo entre Israel e Irã. Além das disputas no Oriente Médio, entra no radar a reunião de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada em Haia, na Holanda, e onde será discutido o aumento dos gastos com Defesa dos integrantes da aliança, algo com potenciais impactos fiscais e para as empresas do setor. Madri teve a maior das quedas, com ações bancárias pressionadas pela postura do governo para a tentativa de compra do banco Sabadell pelo BBVA.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,74%, a 536,98 pontos. Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,46%, a 8.718,75 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,57%, a 23.507,95 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve baixa de 0,76%, a 7.558,16 pontos.