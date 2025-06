Taxas futuras de juros têm viés de baixa com dólar e após ata do Copom

Os juros futuros longos sustentam o viés de baixa da véspera, em sintonia com o dólar fraco ante o real e maioria das divisas nesta terça-feira, 24. Os curtos e médios estão mais perto da estabilidade após a ata do Copom reforçar a preocupação com a desancoragem das estimativas e a necessidade de manter a Selic em nível contracionista "período bastante prolongado".

Às 9h15 desta terça-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 14,950%, de 14,962% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 14,240%, e 14,269%, e o para janeiro de 2029 recuava para 13,340%, de 13,390% no ajuste de segunda-feira.