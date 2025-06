Super Micro Computer oferta US$ 2 bilhões em títulos conversíveis

A Super Micro Computer oferecerá US$ 2 bilhões em valor agregado de títulos sênior conversíveis, com vencimento em 2030, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 24. Depois do anúncio, a ação da fabricante de servidores chegou a subir 1% no pré-mercado de Nova York, às 9h50 (de Brasília).

O montante de US$ 2 bilhões terá uma taxa inicial de conversão de 18,1 ações ordinárias da empresa para cada US$ 1 mil em títulos conversíveis, representando ágio de 35% sobre o fechamento da Super Micro na segunda-feira, levando o preço da ação a US$ 55,20. Contudo, a taxa e o preço de conversão ficarão sujeitos a ajustes.