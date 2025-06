Powell: Fed está posicionado para 'esperar e ver' trajetória da economia antes de ajustar juros

Powell argumentou que a economia norte-americana está em uma "posição sólida" e mercado de trabalho está próximo do emprego máximo, apesar do ambiente de incertezas elevadas. Por outro lado, a inflação diminuiu bastante, mas continua acima da meta de 2% do banco central dos EUA. "Estamos atentos aos riscos dos dois lados do nosso mandato", garantiu.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou que a política monetária nos Estados Unidos está bem posicionada para "esperar e ver" a trajetória da economia antes de ajustar as taxas de juros, em discurso preparado para testemunho no Congresso dos EUA nesta terça-feira, às 11 horas.

O presidente do BC norte-americano nota que houve um declínio no sentimento dos consumidores e empresas nos últimos meses, que reflete preocupações com as novas políticas comerciais. Powell apontou que é necessário avaliar como esses desdobramentos afetarão os futuros gastos e investimentos.

Sobre o mercado de trabalho, a autoridade notou que não há pressões inflacionárias significativas.

Em relação a inflação, Powell espera que as tarifas impulsionem os preços no curto prazo, mas que, a partir do próximo ano, retornem para a meta de 2% de maneira consistente com as expectativas de longo prazo.

"Os efeitos das tarifas dependerão, entre outras coisas, do seu nível final", pontuou o presidente do Fed.