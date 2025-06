BC divulga calendário de reuniões do Copom em 2026

As reuniões acontecerão nas seguintes datas: 27 e 28 de janeiro; 17 e 18 de março; 28 e 29 de abril; 16 e 17 junho; 4 e 5 de agosto; 15 e 16 de setembro; 3 e 4 de novembro; e 8 e 9 de dezembro.

O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 24, o calendário das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2026.

As atas das reuniões do Copom continuarão sendo publicadas às 8 horas da terça-feira seguinte às reuniões do comitê, como já ocorre atualmente.