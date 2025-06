Previc: 10 fundos de pensão serão enquadrados como S1 em 2026

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) classificará dez fundos de pensão no segmento S1, o de maior peso da regulação, em 2026. O número é o mesmo registrado neste ano, que foi o primeiro de vigência do novo sistema.

Com as normas, a Previc passou a classificar os fundos de pensão do País de acordo com seu peso no sistema, dividindo-os em patamares de S1 a S4. A chamada segmentação prudencial é similar às existentes entre os bancos, em que a definição cabe ao Banco Central, e as seguradoras, que são supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).