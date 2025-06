PMI composto do Reino Unido sobe a 50,7 em junho, afirma S&P Global

Apenas no setor de serviços, o PMI britânico avançou de 50,9 para 51,3 no mesmo período, tocando o maior patamar em três meses e superando levemente a previsão do WSJ , de 51,2.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido subiu de 50,3 em maio para 50,7 em junho, atingindo o maior nível em três meses, segundo dados preliminares publicados nesta segunda-feira, 23, pela S&P Global. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam avanço a 50,5 neste mês.

Já no segmento industrial, o PMI do Reino Unido aumentou de 46,4 em maio para 47,7 em junho, vindo bem acima do consenso do WSJ, de 46,6.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.