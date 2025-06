PMI composto do Japão sobe de 50,2 em maio para 51,4 em junho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão subiu de 50,2 em maio para 51,4 em junho, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta segunda-feira, 23. O indicador ficou acima do patamar neutro de 50, o que indica expansão da atividade.

Já o PMI de serviços subiu de 51 para 51,5 no mesmo período.

Segundo a economista da S&P Global Annabel Fiddes, os resultados sugerem que o setor privado japonês teve um encerramento positivo no segundo trimestre, com o crescimento da atividade empresarial impulsionado por um aumento mais forte na área de serviços e um novo ganho na produção industrial.

"No entanto, as condições gerais da demanda permaneceram desafiadoras, com o total de novos negócios crescendo apenas ligeiramente e a demanda externa mais fraca por produtos manufaturados prejudicando as vendas gerais de exportação", disse Fiddes. De acordo com a economista, as empresas indicaram que as tarifas americanas e a incerteza persistente sobre as perspectivas do comércio global continuaram a inibir a demanda dos clientes.