PIB da Argentina do 1º trimestre sobe 0,8% na comparação trimestral e 5,8% na anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 5,8% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo estimativa preliminar divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o avanço foi de 0,8% em termos dessazonalizados.

Pelo lado da demanda, o destaque foi o aumento dos investimentos, segundo o Indec. A Formação Bruta de Capital Fixo, que inclui gastos com construção, máquinas e equipamentos, cresceu 31,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e 9,8% na comparação com o fim do ano passado.