Novo Nordisk cancela parceria com Hims & Hers e ações tombam, apesar de sucesso com medicamento

A Novo Nordisk anunciou nesta segunda-feira, 23, o término da sua colaboração com a Hims & Hers, acusando a empresa americana de vender versões "enganosas e ilegítimas" do medicamento para emagrecimento Wegovy. Em comunicado, o grupo farmacêutico norueguês alegou que as cópias colocavam a segurança dos pacientes em risco e prometeu continuar a disponibilizar medicamentos autênticos por meio da NovoCare Pharmacy.

Em maio, a agência reguladora Food and Drug Administration (FDA) dos EUA proibiu a fabricação em massa do Wegovy, particularmente as cópias compostas produzidas pela Hims & Hers, o que levou a empresa a cortar quadro de funcionários para reestruturar sua produção. Em nota, a Novo Nordisk lembrou que a parceria durava pouco mais de um mês quando a proibição entrou em vigor e que o medicamento Wegovy original é aprovado pela FDA desde abril.

"Não vamos parar de tomar ações para proteger os americanos dos perigos de ativos estrangeiros ilícitos em remédios falsos", afirmou a norueguesa, destacando preocupação com ingredientes farmacêuticos vindos da China.

Além do fim da parceria, a Novo Nordisk anunciou separadamente que obteve sucesso nos testes iniciais de um novo medicamento para emagrecimento, o amycretin, que ajudou pacientes a perderem 24,3% do seu peso em 36 semanas. Como base comparativa, o tratamento com o Wegovy obtém uma média de perda de peso de aproximadamente 17%.

Os resultados do amycretin foram lançados na revista científica Lancet e apresentados na conferência da Associação Americana de Diabetes. Agora, a Novo Nordisk pretende avançar para a terceira fase de desenvolvimento, que incluirá fórmulas orais e subcutâneas e que será avaliada por autoridades regulatórias.