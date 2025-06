Membro do BCE vê juros em 'faixa razoável' em cenário de incertezas 'excepcionalmente altas'

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel defendeu nesta segunda-feira, 23, que os juros estão em uma "faixa razoável" na zona do euro, em um cenário de incertezas "excepcionalmente altas".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nagel, que também é presidente do BC alemão, disse que as incertezas são impulsionadas pelas tensões no Oriente Médio e pela "imprevisibilidade" da política comercial dos Estados Unidos. "E esta é a razão pela qual o Conselho do BCE está atualmente mais dependente de dados do que nunca e toma decisões de reunião para reunião", explicou.

O dirigente admitiu ainda não saber se as tarifas norte-americanas terão efeito inflacionário ou desinflacionário para a zona do euro. Por isso, seria "sábio" manter o foco do BCE na flexibilidade e na "dependência de dados".

QE

Nagel argumentou ainda que a autoridade monetária deve reservar programas de compras de ativos em larga escala (conhecidos como QE) para "casos absolutamente excepcionais".