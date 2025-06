Dólar cai e fecha a R$ 5,50 com alívio global após retaliação tímida do Irã aos EUA

Ataques do Irã a bases dos Estados Unidos no Catar e no Iraque, no início da tarde, provocaram certo desconforto em um primeiro momento. Logo em seguida, contudo, os ativos de risco se recuperaram diante da avaliação de que a ofensiva iraniana foi limitada, sinal de que Teerã não deseja um confronto maior com os EUA. Também houve redução dos temores de bloqueio do estreito de Ormuz, por onde são escoados cerca de 20% da produção global de petróleo.

Não por acaso, as cotações do petróleo mergulharam à tarde, com o contrato do tipo Brent para setembro, que chegou a superar US$ 81, fechando o dia em baixa de 6,67%, a US$ 70,52. Termômetro do desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY, que tocou 99,421 pontos na máxima, rondava os 98,400 pontos no fim do dia.

"O dólar oscilou hoje ao sabor das notícias em torno do conflito. A avaliação dos analistas de que os ataques do Irã foram contidos e mais voltados para dar uma resposta à população iraniana do que a causar grandes danos nas forças dos EUA trouxe a ideia de que não deve haver uma grande escalada", afirma o estrategista-chefe da EPS Investimentos, Luciano Rostagno.

A aversão ao risco vista no início do dia refletia os temores de uma agravamento do conflito no Oriente Médio, após ataques dos Estados Unidos no fim de semana a três instalações nucleares no Irã. O Parlamento iraniano aprovou resolução para fechamento do estreito de Ormuz, mas a decisão cabe ao Conselho Supremo de Segurança Nacional e ao aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país. Em publicação no X após a retaliação iraniana aos EUA, Khamenei afirmou que o país não agrediu ninguém e que não aceitará "nenhum tipo de agressão, sob nenhuma circunstância".

Para o economista Vladimir Caramaschi, sócio-fundador da +Ideas Consultoria Econômica, os mercados iniciaram a semana reagindo com relativo "sangue frio" aos ataques dos EUA ao Irã e a seus possíveis impactos nas cotações do petróleo.