Cresce chance de Fed cortar juros em julho, mas manutenção segue mais provável, aponta CME

O mercado financeiro mantém a aposta majoritária de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) voltará a cortar juros apenas em setembro, mas a chance de uma antecipação do relaxamento monetário para julho vem crescendo, em meio a acenos de dirigentes do banco central a essa possibilidade. A precificação da curva de juros aparece na plataforma FedWatch, do CME.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta indicava 22,7% de probabilidade de o Fed reduzir a taxa básica já na próxima reunião, no mês que vem. Na última sexta-feira, esse cenário aparecia com 14,5%. A ainda majoritária hipótese de manutenção no próximo encontro havia caído de 88,5% para 77,3%.