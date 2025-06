Copel: Conselho de Administração aprova proposta de migração para o Novo Mercado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também está previsto o resgate integral das ações PNC imediatamente após a conversão, utilizando-se as reservas de lucros disponíveis, pelo valor de resgate de R$ 0,7749 por ação resgatada, além da reorganização do capital social da Copel, que passará a ser representado exclusivamente por ações ordinárias e por uma golden share preferencial de titularidade do Estado do Paraná, após a conclusão do resgate; e da reforma do estatuto para contemplar a criação das ações PNC, a conversão, o resgate e a inclusão das cláusulas obrigatórias exigidas pelo regulamento de listagem do Novo Mercado.