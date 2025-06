Banco do Brasil assina acordo para captar até US$ 700 mi com aval de braço do Banco Mundial

Os recursos serão aplicados em financiamentos a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) exportadoras e projetos sustentáveis no País, de acordo com o banco. Incluem-se neste grupo operações de comércio exterior, de financiamento à produção sustentável e projetos de energia renovável.

O Banco do Brasil (BB) fechou um acordo para captar até US$ 700 milhões (o equivalente a R$ 3,9 bilhões) com aval da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), braço do Banco Mundial que dá garantias para incentivar investimentos.

A operação, estruturada pelo programa de comércio internacional da MIGA, foi assinada em Londres.

Com o aval, que é de até 95%, o BB consegue captar a custos menores. Os US$ 700 milhões serão desembolsados ao longo de três anos, com até um ano para cada desembolso. A primeira tranche teve pagamento imediato, de US$ 350 milhões, com recursos de instituições como o espanhol BBVA e o HSBC.

"A atuação internacional do Banco do Brasil está cada vez mais alinhada às grandes agendas globais", diz em nota o vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, Francisco Lassalvia. "Essa captação reforça a presença estratégica do banco junto a agências multilaterais, bancos globais e parceiros, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável e ampliar a competitividade das empresas brasileiras no exterior."

"Ao expandir o acesso através do programa, estamos apoiando a transição de energia limpa do Brasil e ajudando a desbloquear o potencial das MPMEs para participação dessas empresas no comércio global", afirma o vice-presidente executivo da MIGA, Hiroshi Matano.