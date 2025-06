Maersk Line suspende operação no Porto de Haifa, em Israel, com escalada de conflito

A Mersk Line suspendeu temporariamente as operações no porto de Haifa, em Israel, em razão da escalada do conflito do país com o Irã, que entrou pelo nono dia. A informação é de comunicados de monitoramento enviado diariamente aos clientes pela empresa. Detalha ainda que a companhia mantém a operação no porto de Ashdod, mais a norte de Israel.

"Após analisar cuidadosamente os relatórios de risco em relação ao conflito em andamento entre Israel e Irã - particularmente os riscos potenciais de atracar em portos específicos de Israel e suas implicações para a segurança de nossas tripulações -, a Maersk tomou a decisão de suspender temporariamente as escalas de navios no Porto de Haifa, Israel, e também suspender a aceitação de carga para este porto", informa a empresa.