Elevação da Selic em 0,25PP, para 15% ao ano, mantém favoritismo da renda fixa

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou na quarta-feira, 18, o aumento da taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto porcentual, para 15% ao ano. A decisão foi por unanimidade e diferente da aposta majoritária das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, que tinha como mediana a manutenção da taxa em 14,75% ao ano. Com isso, como ficam os investimentos? Leia a seguir os principais destaques dos especialistas ouvidos pelo Broadcast Investimentos .

Com os níveis atuais da Selic, a Renda Fixa segue sendo a queridinha dos investimentos brasileiros, devido ao baixo risco e ao alto retorno. Caio Camargo, estrategista de investimentos do Santander, afirma que a renda fixa deve compor todas as carteiras, independentemente dos perfis.

"Recomendamos a renda fixa em todas as carteiras e em todos os perfis. Estamos num momento mais otimista em relação à renda variável internacional, mas ainda com bastante cautela. Temos um cenário ainda incerto, tanto no curto quanto no médio prazo, tanto no Brasil quanto no mundo." afirma Camargo.

Gustavo Okuyama, especialista em renda fixa da Porto Asset, ressalta as vantagens deste mercado frente ao de ações, especialmente em períodos de desaceleração econômica. Ele argumenta que, em conjunturas como a atual, a renda fixa se apresenta como uma alternativa mais segura.

Mesmo com essa Selic, existe espaço para Renda Variável