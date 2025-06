Trump chama Powell de 'desgraça americana'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer duras críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, um dia após o colegiado ter mantido entre 4,25 e 4,5% ao ano as taxas de juros no país - apesar das pressões do governo. Em publicação na sua rede social, a Truth Social, Trump se referiu ao chefe do Fed como uma "desgraça americana".

"Já temos inflação baixa! O 'atrasado demais' é uma desgraça americana!", escreveu o presidente americano. "O 'atrasado demais' Jerome Powell está custando centenas de bilhões de dólares ao nosso país. Ele é, de fato, uma das pessoas mais burras e destrutivas do governo." As críticas foram estendidas aos demais integrantes do conselho do Fed, apelidado de "cúmplice" por Trump.