Putin exalta crescimento de economia russa e afasta temores de recessão e contração

"O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) não petrolífero e gasoso da Rússia em 2023 foi de 7,2%, e em 2024 foi de quase 5%.", disse Putin durante discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo nesta sexta-feira, 20. Segundo ele, "a economia russa está se tornando mais complexa e diversificada", o que reforça sua resiliência.

Os comentários contrastam com declarações do ministro da Economia da Rússia, Maxim Reshetnikov, que disse, na quinta-feira, 19, que a economia do país está "à beira de entrar em recessão".

Putin rejeitou temores de estagnação ou contração econômica. "Sabemos que alguns especialistas preveem risco de estagnação e até de recessão. Isso, sem dúvida, não deve acontecer, e não vai acontecer", declarou. De acordo com ele, o país está promovendo uma "mudança estrutural" e investindo em setores de alta tecnologia, o que garante dinamismo de longo prazo.

Para reforçar o argumento, Putin citou o avanço da produção industrial e agrícola, o fortalecimento do setor de serviços e a redução da inflação. "A inflação anual já caiu para menos de dois dígitos, está em 9,6%", disse, destacando também que "a taxa de desemprego atingiu uma mínima histórica de 2,3%".

O líder russo concluiu que a estratégia russa está centrada em um crescimento estável e soberano. "Nosso objetivo é uma economia de altos salários, com base em produtividade e inovação", afirmou, acrescentando que a Rússia "já ocupa o quarto lugar no mundo em volume de PIB" e o "primeiro na Europa".