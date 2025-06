PPSA habilita 10 empresas para leilão de 74,5 mi de barris do pré-sal na próxima semana

A Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) informou ter habilitado dez empresas para participar, individualmente ou em grupo, do 5º Leilão de Petróleo da União, que será realizado no dia 26 de junho, às 9h, na B3. As companhias vão disputar 74,5 milhões de barris de petróleo.

De acordo com nota, as habilitadas são: CNOOC, Equinor, ExxonMobil, Galp, Petrobras, PetroChina, PRIO, Refinaria de Mataripe (Acelen), Shell e TotalEnergies. Entre as habilitadas, oito empresas já atuam no regime de partilha do pré-sal, com exceção da PRIO e da Refinaria de Mataripe (Acelen).