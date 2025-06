Lendária empresa aérea Pan Am volta a cruzar os céus em um tour especial de R$ 330 mil

A volta do avião da Pan Am cruzando os céus nesta semana remete aos tempos em que voar era sinônimo de luxo - uma ocasião especial para poucos. Na verdade, não deixa de ser assim: o tour "Tracing the Transatlantic", que marcou o retorno das viagens da marca, custou de US$ 60 mil a US$ 65,6 mil (algo entre R$ 330 mil e R$ 360 mil). Com 50 passageiros a bordo, assentos totalmente reclináveis e serviço de primeira classe, a viagem esgotou rapidamente.

O voo - um charter de um Boeing 757 com as cores da lendária Pan Am - saiu na terça-feira, 17, do aeroporto JFK, em Nova York.