Ibovespa se ajusta a juros e cai 1,15%, aos 137,1 mil pontos

Apesar do prosseguimento da volatilidade de preços no petróleo - com a referência global, o Brent, em baixa acima de 2% no fechamento em Londres -, Petrobras foi a exceção entre as ações de maior peso no índice, com a ON em alta de 0,45% e a PN, em leve baixa de 0,27% no fechamento. Vale ON caiu 2,58%, abaixo de R$ 50 no fechamento, a R$ 49,92, também a mínima do dia. Entre os maiores bancos, as perdas chegaram a 2,11% (BB ON, outra ação no piso da sessão no encerramento).

Na ponta ganhadora do Ibovespa, TIM (+1,51%), Telefônica Brasil (+1,47%) e PetroReconcavo (+1,35%). No lado oposto, destaque para Cosan (-9,00%), à frente de Vamos (-7,44%) e de Petz (-5,41%).

"Mercado estava bem dividido sobre o que viria na decisão do Banco Central sobre a Selic, e hoje o ajuste foi mais forte em empresas consideradas mais alavancadas, como é caso de Cosan, pelo efeito da exposição a juros, que tendem a seguir altos por mais tempo conforme sinalizou o Copom", observa Guilherme Petris, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Assim, com o feriado de ontem de permeio, o dia para os ativos brasileiros foi marcado pelo ajuste ao comunicado, considerado duro, do Banco Central na noite de quarta-feira, quando elevou a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, arredondada a 15% ao ano - parte do mercado esperava manutenção da taxa básica em 14,75%. Tal ajuste nos ativos foi especialmente perceptível na curva do DI.