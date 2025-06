Dólar à vista recua em ajuste a Copom e Fed por carry trade e commodities

O dólar no mercado à vista opera em queda na manhã desta sexta-feira, 20, após as decisões difusas de manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e alta da Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira, que ampliam a atratividade do carry trade da moeda brasileira. O ajuste de baixa é leve, com liquidez reduzida, após o dólar à vista acumular queda perto de 4% em junho relação ao real. No ano, as perdas somam 11%.

O dólar mais fraco no exterior ajuda também, após o presidente norte-americano Donald Trump, adiar sua decisão sobre ingresso dos EUA não conflito Israel e Irá para até duas semanas, afirma Jefferson Rugik, da corretora Correparti, acrescentando que a liquidez esta bem fraca.