Criptomoedas: bitcoin reverte ganhos e cai à tarde, com deterioração dos mercados

O bitcoin teve dificuldades para firmar os ganhos da manhã desta sexta, 20, e operavam em baixa à tarde, em sintonia com a deterioração do ambiente de risco nos mercados tradicionais. O conflito entre Irã e Iraque e as incertezas tarifárias seguem impedindo uma recuperação firme dos ativos.

Pouco depois das 16h10 (de Brasília), o bitcoin caía 0,98%, a US$ 103.313,81, e o ethereum recuava 4,19%, a US$ 2.409,72, de acordo com cotações da Binance.