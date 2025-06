UE mantém resiliência, mas enfrenta tensões comerciais e outros desafios, diz FMI em relatório

A economia da União Europeia mantém a resiliência, com desemprego em patamares historicamente baixos, inflação geral amplamente dentro da meta e um sistema financeiro estável, segundo avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI). Em relatório publicado nesta quinta-feira, porém, o Fundo destaca que o bloco enfrenta crescentes desafios, incluindo tensões comerciais, aumento da demanda por gastos com defesa e a necessidade de garantir a segurança energética, ao mesmo tempo em que lida com níveis de produtividade abaixo do ideal, o rápido envelhecimento da população e a tendência de crescimento fraco no médio prazo.

Para o FMI, aprofundar o mercado único da UE é a principal ferramenta disponível para o bloco impulsionar investimentos, assim como a inovação e a produtividade.