Trump chama Powell de 'desgraça americana' e volta a pressionar Fed por cortes de juros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a tecer duras críticas ao presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, um dia após o BC dos EUA manter as taxas de juros inalteradas no país. O republicano, em publicação na Truth Social, se referiu ao chefe do Fed como "desgraça americana", nesta quinta-feira, 19.

"O 'Atrasado Demais' Jerome Powell está custando centenas de bilhões de dólares ao nosso país. Ele é, de fato, uma das pessoas mais burras e destrutivas do governo", escreveu Trump.