Supremo suspende análise sobre oposição à contribuição sindical

Relator do caso, o ministro Gilmar Mendes negou o recurso por questões processuais, e não analisou o mérito do pedido. Ele entendeu que o Sindmaq não tem legitimidade para interpor o recurso, já que não é parte no processo nem "amicus curiae" (entidade interessada que é admitida no processo para prestar informações e subsidiar o julgamento). Até o momento, seu voto foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.