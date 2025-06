Demanda do Nordeste sobe e Mercado Livre reduz em até 55% custo com frete

Mercado Livre anuncia benefício para parceiros do Norte e Nordeste / Crédito: Divulgação/Vinicius Stasolla/Mercado Livre

Com aumento de demanda de clientes das regiões Norte e Nordeste, a plataforma de e-commerce Mercado Livre anunciou a redução em até 55% dos custos de envio de mercadorias para vendedores das duas regiões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado (Veja abaixo quais os empreendedores que terão direito ao benefício.)

O diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, destaca que o movimento positivo das vendas também se reflete na agregação de novos parceiros. Somente no primeiro trimestre de 2025, o número de empreendedores do Norte e do Nordeste cresceu 42%. "Evidencia a força e a relevância desses mercados para o e-commerce brasileiro", continua. Ainda conforme Luiz, o Mercado Livre já havia reduzido em até 40% os custos de envio para vendedores de todo o Brasil, no primeiro quadrimestre. "Agora, damos mais um passo importante ao ampliar esse benefício em regiões com grande potencial de crescimento", completa.

Mercado Livre logística Nordeste Crédito: Ascom Mercado Livre/Divulgação Os empreendedores beneficiados com a redução de custos de envio serão aqueles que vendem produtos a partir de R$ 79, de todas as faixas de peso, enviados por meio da coleta do Mercado Livre ou de agências. Segundo a companhia, esse movimento faz parte da política de fortalecimento da logística, o que os fez alcançar índices expressivos de eficiência no primeiro trimestre.